轎車行駛台74線上，疑似壓到「折凳」導致失控擦撞護欄，也造成3車連環撞。（翻攝自臉書爆料公社）

今(16)日上午9時57分，台64線北屯路段由西屯區往太平區方向21.9K處，發生3輛車連環撞事故，其事發當下後方車輛的行車紀錄器影像也曝光，1輛轎車疑變換車道不當，壓到路面上的「折凳」，導致車輛失控後，也與其他2車發生擦撞，共有5人受傷送醫治療。

從網友在臉書社團「爆料公社」上船的33秒影片中可見，提供行車紀錄器的駕駛當時行駛在外線車道，而也可見路面上掉落著疑似「折凳」殘骸，此時，中線車道有輛轎車要切往外線車道，剛好壓在掉落物「折凳」上，導致該轎車在外線道左右蛇行，在撞到外側護欄前，車子又衝往內線車道，並且與中線道後面來的車輛擦撞，2車便一起衝往內線車道，撞到分隔島後，又彈飛撞到外線道的護欄後停下。

這起車禍發生在今(16)日上午9時57分，台74號快速道路北屯路段由西屯區往太平區方向21.9K處，共有5人送醫救治；經警方初步調查，呂姓男駕駛自小客車行駛到該路段時，疑似變換車道不當，並壓到不明掉落物(折凳)，導致行車失控，碰撞到曾姓男駕駛的自小客車，由許姓男駕駛的自小客車從後方撞上曾男車頭。

警方也對呂男、曾男2人進行酒測，並無酒精反應，許男酒測值0.30mg／l，已超標。送醫的5人包括呂男、曾男及車內3名乘客。

據了解，警方初步調查研判，肇因是呂行車變換車道不當，而許男酒測超標涉公共危險罪。該件車禍送醫5人均受輕傷，其中，呂男行走進急診室，外觀受挫擦傷，目前在醫院接受檢查中。

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