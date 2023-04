為響應世界地球日,富邦金控提前於4月15日至16日與富邦悍將在新莊棒球場舉辦「全員Run For Green™」主題日,富邦悍將球員穿上連續3年推出的「Run For Green™ 」環保主題球衣,富邦金控同時宣布,以永續行動應援富邦悍將,將以富邦悍將本季的壘打數為地球種樹,展現富邦結合運動,力挺環境永續的Run For Green™行動實踐。

富邦金控董事長蔡明興表示,今年世界地球日主題為「投資我們的星球 (Invest in our planet) 」,與富邦致力永續經營的理念不謀而合;這也是富邦金控繼去年之後,再度攜手富邦悍將推出綠色主題日,邀請民眾共同體驗綠色主場賽事。

富邦金控於2021年提出「Run For Green™」ESG倡議計畫,從金融及非金融兩大層面發揮企業影響力,聚焦ESG四大策略主軸「低碳、數位、激勵與影響」,推動綠色轉型,朝淨零的永續目標前進。富邦金控亦將企業影響力延伸至長期支持的體育領域,擴大推動綠色賽事,今年更進一步攜手富邦悍將舉辦「全員Run For Green™」主題日,邀請球迷們在棒球場一起響應綠色永續生活。

4月15日是新莊棒球場富邦金控「全員Run For Green™」的主題日,特別邀請2022臺北馬拉松、2023新北市萬金石馬拉松全馬國內女子組的雙料冠軍「長跑女神」雷理莎擔任比賽的開球嘉賓;響應富邦「Run For Green™」植樹計畫,每跑40公里,富邦金控就幫跑者種樹,雷理莎已在領樹平台認領兩棵樹,讓自己跑的每一步都為地球永續盡一份力。

延續「Run For Green™」植樹計畫,富邦金控更宣布以永續行動應援悍將,預計以富邦悍將本季的壘打數為地球種樹,讓球員每一「打」都算「樹」,同時擊出安打的球員還可獲得小樹苗的命名權,別具永續意義。

迎接世界地球日,富邦邀請民眾線上線下共襄盛舉加入地球隊!展望未來,富邦也將持續發揮品牌影響力,致力Run For Green™,與全民一起奔向綠色永續。