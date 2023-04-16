中共「東部戰區」日前對台進行「環台島戰備警巡和聯合利劍演習」，在3天軍演中，高達120架次艦載機頻繁起降，大陸航母山東艦更是編隊首度參演。海軍退役上校黃征輝表示，「聯合利劍演習」只封鎖北、南跟東，卻沒有封鎖台灣的西邊，這就是告訴你，就算不打你，封鎖你是輕而易舉。

黃征輝15日在中天新聞《前進戰略高地》節目中表示，中國大陸製作一個台灣所有戰略要地地圖，就是清楚的告訴你，大陸有能力、兵力對台灣所有的戰略目標實施千彈齊發、百機齊發。

黃征輝接著指出，「聯合利劍演習」只封鎖北、南跟東，卻沒有封鎖台灣的西邊，是因為台灣海峽一出來，不是往北走，就是往南走，所以只要封鎖南、北、東，基本上就把台灣封鎖了；而且兩個小的靶區在一南一北，這就是告訴你，就算不打你，封鎖你是輕而易舉。

黃征輝指出，這次中國大陸派出「海巡06」，臨檢3天。中國大陸不封鎖台灣，也可以臨檢，理由是為了維護海上航行安全。

黃征輝點出，全世界賺中國大陸最多錢的是台灣，去年賺中國大陸1500多億元，這是它對我們讓利。因此即使中國大陸不打你、不封鎖你，也不臨檢你，只斷絕所有貿易往來，台灣怎麼辦？大陸只要跟台灣要求公平，台灣的經濟就會很累。