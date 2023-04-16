阿妹今晚繼續在小巨蛋開唱。（聲動娛樂提供）

張惠妹（阿妹）在高雄熱唱逾半個月，16日在雄蛋舉辦最終第10場「ASMR」世界巡迴演唱會，其實她11日已因感冒喉嚨不適，緊急看了中西醫、試了各種偏方，今開演前仍感到不適，唱完第一首歌她嗓子已沙啞，仍拚命賣力演出，〈偏執面〉後她對著滿場歌迷難過表示：「親愛的，我還要繼續嗎我？（本周）連3場的第1場就開始了，我已很努力用意志力、各式各樣方式，想解決喉嚨發炎的狀態，其實我下午很慌。」隨後淚崩，哽咽說：「我真的不想要給你們這樣演唱會，我很緊張我很慌，為什麼我的聲音不見了。」

阿妹不斷向歌迷道歉，台下加油聲此起彼落，她感動說：「你們會介意嗎？我真的不知道要怎麼辧。我現在喉嚨不聽我的話，我不知道怎麼辦，我全身都在抖。」聽到台下不斷安慰她、為她加油，阿妹更是不忍心，「你們越這樣我壓力越大」。

阿妹的經紀人陳鎮川開唱前受訪，透露阿妹這3天唱得很辛苦，「沒辦法像別場那樣控制（力道），必須很用力去唱出來，聽得出來，賣命在唱」。前幾天唱到〈孤單Tequila〉前，陳鎮川擔心她喉嘴發炎嚴重建議刪掉這首歌，阿妹怎樣都不答應，「她不讓我刪歌，還故意離開升降台，怕硬把她降下去，她還說『如果降下去我會爬出來』，結果唱完現場歌迷都在哭，聽得出她唱得很辛苦」。