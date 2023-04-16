大夥齊喊「2024！團結一致！Team Taiwan！信挺台灣！」口號，會場熱鬧滾滾。（吳佩蓉攝）

民進黨主席、副總統賴清德將代表民進黨參加2024年總統大選，今（16日）至宜蘭舉辦授旗大會；信賴之友會理事長林國漳暗諷，不像有人公司經營得很好，就好好待在業界，不見得適合做總統；另一位常說「好好做代誌」，其實含糊其辭，不如在新北市繼續好好做事情；而號稱智商157的前市長，就做好他的網紅。

信賴台灣之友會今於宜蘭縣議會大廳舉辦授旗大會，並頒發榮譽理事長、理監事聘書及感謝狀，活動現場擠滿人潮、座無虛席，近千人共襄盛舉。賴清德授旗給理事長林國漳，大旗一揮，象徵明年選舉揮出勝利的全壘打，大夥齊喊「2024！團結一致！Team Taiwan！信挺台灣！」口號，會場熱鬧滾滾。

該會秘書長由前宜蘭縣長陳金德擔任，他指出，為了倡議信賴精神，建構台灣人互信互賴基本理念，而在各地成立信賴台灣之友會，相信台灣人熱愛和平，不會對外發動戰爭，拒絕中國武力侵犯，重視發展經濟、永續繁榮、安定台灣。他強調台灣是主權獨立國家，前途應由台灣人決定，而非13億人。

林國漳表示，台南是賴副總統本命區，宜蘭則是他的政治啟蒙地，大讚賴不僅有能力，做人誠懇又具有國際觀，政治歷練完整；不像有人公司經營得很好，就好好待在業界，不見得適合做總統；另一位常說「好好做代誌」，其實含糊其辭，不如在新北市繼續好好做事情；而號稱智商157的前市長，就做好他的網紅。

賴清德說，宜蘭在東部擁有好山好水，但建設遠不及西部，未來若有機會領導國家，將利用交通及其他重大建設與產業推動區域平衡發展，並搭配地方創生制度，讓年輕人創業，支持地方產業，讓孩子在故鄉都能找到工作。

他進一步指出，在行政院長任內，曾率領執政團隊至宜蘭解決問題，深深感受地方與中央若沒合作，僅靠公文、信件往來永遠無法解決各種問題，希望行政院日後透過專案辦公室建立平台，深化中央與政府的合作關係，人人都能在這片土地上安居樂業。