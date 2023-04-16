桃園市王牌劉任右好投拿下最有價值球員。（台灣世界少棒聯盟）

謝國城盃全國青少棒錦標賽冠軍戰，上演王牌投手的頂尖對決，桃園市（新明國中）劉任右技高一籌，先發7局僅失1分，加上打線在6局上趁著對方換投一舉攻獲6分，終場以8比1力克台南市（民德國中），笑納隊史第7冠，也是近8年第6度封王。

桃園市左投劉任右力投85球，只被敲4支安打，4局下因守備失誤而丟掉唯一的非責失分，有1次保送和6次三振，桃園市靠著5個保送在6局上爭取分數，成為此役勝負分水嶺，總教練黃湋志表示，就是等待時機，評估對手王牌差不多要下場了，剛好讓球隊等到機會，球員也有把握住。

去年桃園市在謝國城盃的冠軍戰惜敗給台中市，劉任右也在參與其中，今年他成為隊長重新帶領同學回來挑戰，就是要完成學長的心願，「昨天也跟隊友講不要太緊張，冠軍戰要放輕鬆一點，今年我們會去美國拿世界冠軍回來。」這屆劉任右個人也包辦了最有價值球員獎、投手獎和打點獎。

拿下謝國城盃冠軍的瞬間，黃湋志和教練團開心相擁，他笑說這2年在各大重要賽事一直「安心亞」，這次終於突破瓶頸，重返最高榮耀，「證明我們是有實力的，感謝小朋友拚勁，堅持到最後。」

謝國城盃季軍戰賽況，有2名壽星在陣的台中市（中山國中）打擊大爆發，全場敲出13支安打，早早拉開比數差距，終場以9比0擊敗高雄市（忠孝國中）。