學齡前玩具可以幫助孩子們發展認知功能，許多家長都希望可以找到一款耐玩的玩具，供子女們長久使用。一位媽媽近日到美式賣場好市多消費時，發現某V牌的歡樂學習積木車，賣場價格跟官網價格差很多讓她相當心動，不過因為家裡已經有一台積木車，媽媽還是放棄搬回家，貼文曝光後引發許多家長暴動。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，她在好市多嘉義店看到某V牌的歡樂學習積木車賣場，價格跟網路價差很大，不過讓她感到為難的是，家裡已經有一台同款積木車，讓她直呼「搬不下去」；根據好市多官網，該款V牌積木車定價為1699元。

一位家長發現好市多V牌積木車賣場價格相當優惠。（翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說臉書）

對此，許多家長紛紛回應，「這麼多的學齡玩具，這組最耐用」、「這組很耐玩…玩了快兩年，電池只換過一次」、「這台超耐玩…不到一歲的時候朋友送的，兒子6歲了，5歲終於把它送走給親戚了」、「買起來備用，這台真的很值得，1歲玩到現在快4歲還在玩，還改裝加後車廂」。

另外不少家長紛紛在留言區出售、徵求二手積木車，有會員則透露，好市多客服說明，此款積木車其實是季節性商品，目前全台賣場現貨都已賣光，只剩好市多官網通路可以購買。