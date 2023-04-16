芬蘭邊防隊表示，在去年莫斯科入侵烏克蘭後，芬蘭就開始建造芬-俄邊境牆，第一階段工程約200 公里，目前完成了第一部分。

莫斯科時報(The Moscow Times)報導，芬蘭在4月4日加入北約，安全獲得重大保障。但是嚴防俄羅斯可能的入侵，邊界牆仍然重要。芬蘭計劃耗資約3.8 億歐元（128億新台幣）建立芬-俄邊界牆，以鐵絲網所構築，先從東南方開始修建，預計2026 年才能完工。

芬蘭官員展示了東南部伊馬特拉(Imatra)過境點附近，一道三公里路段的施工現場。負責建築的GRK工程公司代表馬凱拉(Jaakko Makela)說：「大約是在一個月之前開工，我們已經修建了道路和地基。

GRK表示，大約 70% 的邊界牆立在東南方，芬蘭中部和北極邊界幾個過境點也再陸續完成，主要是控制通往邊界的道路，容易進入的地區。

芬蘭邊防隊的托爾帕寧將軍(Jari Tolppanen)表示，這是為了因應由歐洲安全局勢所建立，控制大規模不明人物進入國內的唯一有效和安全的方法，就是邊境牆。」

邊境小鎮伊馬特拉距離建築工地約6公里，當地人心情複雜。勞基卡拉(Sinikka Rautsiala)支持邊境牆，他說：「我認為這是非常重要的，如果早一點蓋就更好。」

但是潘卡拉寧(Pirjo Pankalainen)就不讚成，他說：「這並不是最重要的工作，容易引起很多恐懼；但我也知道，很多人認為這很重要。」