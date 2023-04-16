高捷出席《角頭》影集殺青酒，背板上的太保（左起）、蔡振南、高捷、喜翔、龍天翔、崔浩然吸引王識賢也偷偷拍照留念。（影一製作所提供）

《角頭》影集打出「全台最壞影集」名號，15日晚間的殺青酒也以local感十足的流水席形式進行，主演之一的王識賢在殺青酒結束還捨不得離去，留在現場繼續和大家聊天，他受訪時坦言拍戲建立的兄弟情誼很難得，他還從現場架設的《角頭》背板發現「台灣教父都在這裡了」，自曝像粉絲般趕快去偷偷拍了幾張，「我年紀還小，離大哥們檻數還遠，我還有很大成長空間！」

《角頭》影集殺青酒由高捷、蔡振南、喜翔、龍天翔、崔浩然等重量級大哥領軍，王識賢、夏靖庭、尹昭德、伊正、李銘忠、王自強、鄭人碩、黃騰浩、王陽明、黃尚禾、唐振剛、張再興、吳震亞、古斌、懷秋、曾珮瑜、陸明君、黃鐙輝、瑞瑪席丹、是元介、白吉勝、陳萬號、王宣、林真亦、瑭霏、孫國豪、草爺、隆宸翰、林道禹、潘俊佳、吳長愷、李泓霆、張曦帆、邱永騰等近40位演員一同開心出席，現場席開38桌，場面盛大熱鬧。

「仁哥」王識賢表示，很捨不得這段時間建立的兄弟情誼，坦言這部戲男生居多，一大堆男生聚在一起還是會有「情愫」在，不是甜言蜜語，而是互相幫助、關心、支援，誰不方便時就互相cover，大家都不會搶戲或計較，就是會為了完成一場戲而一起集思廣益。

他也透露自己在拍攝一場激烈槍戰追打戲時，造成大腿肌腱拉傷，現場直接包著冰袋，加上有舊傷，至今還在看中醫針灸復健。他說那場槍戰追打戲他的腿拉傷很多次，到後來跑不動，是咬著牙撐到拍完，「因為是夜戲，路不好跑，又是在造景溪流裡跑，有很多碎石頭，宏哥（張威縯）、喜爺（喜翔）很多人都受傷，現場就是肌樂、雙氧水、冰塊都來了，反正後面很刺激就對了！」不過他搞笑強調，受傷是因為「天色昏暗」，絕對不是因為「年紀」！