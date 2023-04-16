新北市美術館今日舉行「遇見新美」草地音樂派對，由金曲獎最佳台語男歌手許富凱與新北市交響樂團跨界合作，吸引萬人朝聖。（新北市文化局提供）

新北市美術館舉行「KICK OFF!新北市美術館園區開放」活動，今日的「遇見新美」草地音樂派對，由金曲獎最佳台語男歌手許富凱與新北市交響樂團跨界合作，吸引萬人朝聖，為音樂派對完美畫下句點，新美館未來2周也將舉行「草原曼波」、「太陽餐桌」系列活動，讓市民將藝術和生活融合。

新北市副市長謝政達表示，新北市美術館開園活動「遇見新美」音樂派對昨日首度開放入園，吸引超過3.6萬人參與，經統計兩日有12萬人參加，為了充分利用對外開放的第1期戶外園區及圓頂藝術空間等場域，特別用跨界音樂方式展現。

今日不僅有家家、Crispy脆樂團及大嘻哈時代2：芮鯊 RapShark、Sheng tai、E1and等藝人輪番演出，呂婕菲也與鶯歌高職音研社合作，展現在地學子活力，最後壓軸是許富凱與新北市交響樂團的多首演出，吸引萬名觀眾欣賞。

文化局表示，這次開園活動以「參與及共創」為題，除了有常態性展覽「做圓Making Circle」及「新朋友New Friends」，也辦理將近上百場的工作坊，讓民眾報名參與，首周「遇見新美」草地音樂派對圓滿落幕，未來2周還有更多精彩活動。

文化局指出，「草原曼波」將帶民眾揭秘園區多組公共藝術作品及裝置；「太陽餐桌」則以全民聚會為核心，規畫表演、野餐、共創共食及友善市集，讓民眾串聯藝術和生活。

詳細資訊和工作坊報名方式可至新北市美術館官網http://ntcart.museum、臉書粉專https://www.facebook.com/ntcart.museum/或KICK OFF活動網頁http://2023kickoff.ntcart.museum查詢，網路抽獎等資訊可至「狂鶯歌」網站查詢(https://yinggecampaign-ntpc.com.tw)。