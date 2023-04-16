高雄市內門區山區傳出火警，目前火勢皆已侷限、無人員傷亡，惟擔心白天氣溫上升及風勢助長，容易復燃，16日高雄市成立府級災害應變中心，由市府消防局、農業局、警察局、環保局、民政局等單位進駐，並於杉林區、內門區公所成立區級災害應變中心，與中央合力救災，高雄市長陳其邁上午前往聯合指揮所，視察救災現場整備情況。

掌握救災進度，確保人民生命財產安全為優先。高雄市長陳其邁表示，已和中央消防署、農委會聯繫，商討相關救災工作，市府消防局及相關局處，會緊密與中央及國軍合作。現場同仁救災時，務必注意安全，同時以保障居民生命財產為優先，民政局將協助提前通知週邊各里居民，做好防範準備工作。

高雄市長陳其邁16日前往聯合指揮所，視察救災現場整備情況。（高雄市新聞局提供）

高市府消防局長王志平表示，由於高雄久未降雨，林下極度乾燥，溫度高、易風吹復燃，現場地勢高低起伏大，多為竹林易悶燒，救災不易，若火勢往民宅方向，恐危及民眾生命財產及經濟作物，因此採取積極圍堵、阻卻延燒戰術因應，國軍也加入救災行列。

因應對策包括，以重機械開闢防火線避免火勢擴展；運用空拍機與熱顯像儀，提供空中投水熱點，提升效能；地面人員以背負式水袋、架設水線直接滅火；空勤總隊投水救災；向國家搜救指揮中心，調度國軍航空特戰指揮部CH-47直升機聯合搶救。目前人車合計出動狀況，消防局派遣166車429人、義消156人、林務局190人及軍方278人。直昇機空投情形，出勤7架次，共投水83趟次166公噸水。中央地方合力搶救災區現場，盼盡快撲滅火勢。