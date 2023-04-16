全中運自由車場地賽15日展開首日賽程，新竹縣代表隊傳回好消息，新豐國中和仰德高中小將們，在實力堅強的台中市大甲高中、清水國中夾擊下，仍頂住巨大壓力，以優異的心理素質和技術表現，分別奪下國男組團體競速賽銅牌和高男組團體追逐賽銅牌。

新豐國中與仰德高中的自由車教練皆為方芬芳教練，奪牌後，她在第1時間與大家分享奪牌好消息。方芬芳說，自由車團隊的調整和訓練得花時間磨合，這次全中運賽前新豐國中和仰德高中選手們的狀態並未達到最好，雖比賽在即，她和選手仍持續加緊訓練。

方芬芳說，以新豐國中吳承威、彭成愷、劉超然3名選手來說，年紀尚輕，預賽時明顯過於緊張、熱身不完全，導致肌肉狀態不佳，還好靠著對手失誤擠進決賽。方芬芳賽前積極替選手心理建設，鼓勵他們專心自己的目標，心無旁鶩。

國中選手心思比較不成熟，時常必須給出非常明確的指令，方芬芳說，這次爭奪3、4名賽前鼓勵他們「拚就對了」，果然3名小將衝出佳績，在體力已消耗過的決賽上，竟衝出比預賽還進步1秒鐘的成績，最終奪下銅牌。

仰德高中部分，方芬芳說，只有5名選手組隊，團體賽比較辛苦，雪上加霜的是，吳源成、朱建學、萬大中和林韋辰4名選手在上午參加高男組團體競速賽時，竟發生自己誤聽哨音未完賽的失誤。方芬芳仍不斷安撫選手，已發生的失誤讓它過去，用後面的比賽證明自己，4名選手頂住壓力，最終奪下高男組團體追逐賽銅牌。