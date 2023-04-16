正妹女警替毛孩找回飼主，毛孩回家前還不忘對女警抱腿、討抱抱表達「感謝」。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

正妹女警喜歡動物，從警後加入騎警隊。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

正妹女警喜歡動物，從警後加入騎警隊。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

正妹女警喜歡動物，從警後加入騎警隊。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄日前有一隻黑色貴賓犬坐在機車踏板許久，民眾深怕是遭到主人遺忘，報警求助。女警賴沐恩獲報到場，掃晶片確認並通知飼主章姓女子前來認領。在章女認領前，賴沐恩還擔心毛孩餓壞了，提供水、食物照顧。章女表示，因看病不能帶狗進診所，只好將牠置於機車上，感謝員警的細心照顧，而貴賓犬離開前也不忘抱著賴沐恩的腿，表達「感謝」。

14日上午11時45分許，有民眾在騎樓見到一輛機車踏板上拴著一隻黑色貴賓犬，但飼主卻許久沒現身，深怕是遭到遺忘或棄養，於是報警求助。新興分局女警賴沐恩獲報到場，立即將牠抱到附近動物醫院掃晶片，找到了飼主章女。

隨後賴沐恩通知章女前來認領毛孩，在章女尚未前來時，賴沐恩擔心牠餓壞了，主動提供飼料及水供毛孩進食，後來章女到場領回後，向員警表示，因生病要到診所看醫生，但家中無人可照顧狗狗，只好將牠帶出門，因診所不方便狗進出，只好將牠放置機車上踏板上，在徒步到附近診所，並非故意要棄養。

章女領回愛犬後，頻頻向賴沐恩表示感謝。而貴賓犬也彬彬有禮，離開前不忘抱著賴沐恩的腿不放，表達「感謝」，也要求抱抱，卡哇伊的模樣也令賴沐恩萌到心都融化了。

據了解，賴沐恩今年34歲，從警7年，隨後加入騎警隊擔任騎警5年，非常喜歡動物，家中也有養萌寵，對於照料動物來說相當細心。