北海岸爽玩飛行傘卻「卡山壁」 男子自行解繩脫困

北海岸16日天氣晴朗，一名65歲的許姓男子下午在新北市貢寮區玩飛行傘，卻不慎「墜傘」，降落在台2線濱海公路105.5K，也就是在貢寮區香蘭街34號的岩壁上。經警消趕往現場，許男已經自行脫困。
警方表示，16日下午3時許，接獲民眾報案，表示在案發地看到有人在玩飛行傘，但疑似是風向因素，將他和飛行傘吹向山區，墜落在山壁上。民眾擔心飛行傘人員受傷，請求警消前往協助。
新北消防第六大隊下午3時20分接獲民眾通報後，立即派出了瑞芳中隊、瑞芳、貢寮及秀峰分隊共9部各式車輛及23名消防人員趕往現場。消防人員趕到現場後，發現許男已經自行脫困，消防人員經檢視，發現許男的意識清楚，也沒有受傷，於下午4時12分將他護送下山。
許男向警消表示，他下午從桃源谷起飛，但因為事發當時的風向因素影響，所以不慎墜落在山壁上，飛行傘也卡在樹枝上。他並沒有受傷，也當場拒絕消防人員送他就醫。
許男在稍事休息後，4時30分左右，便爬回山上，將掛在樹枝上的飛行傘回收。
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