最新公布的通膨數據，可以看到美國、歐洲已出現通貨膨脹有所放緩，但以美國為例，因為核心CPI（不包括食品和能源）繼續上漲、月薪增長0.4％，UBS瑞銀、ING荷蘭銀行等跨國銀行經濟研究團隊，以及牛津經濟研究院均預測，5月3日的美國聯邦公開市場委員會（FOMC）會議仍可能再把官方利率提高25個基本點、即1碼的升息可能。

ING荷蘭銀行經濟研究部國際經濟學家奈特利（James Knightley）指出，通貨膨脹估測在今年下半年將迅速放緩，但需注意的是，它是源自經濟狀況的惡化，如房價下跌、使得新住房的租金停止走升，更高的借貸成本和信貸降低，意味著經濟衰退硬著陸的風險上升！

牛津經濟研究院也提醒，美國通膨相關指數和消費力、製造業動能的數據比對，可以看出通縮的影子已然在現。

瑞銀財富管理全球首席投資總監 Mark Haefele指出，美國最新勞動力市場數據降溫，需以正反兩方面的解讀：樂觀者的解讀是：隨著勞動力供需平衡改善，勞動力市場偏緊的情況正在緩和；而悲觀者認為，這只是剛剛開始，未來幾個月形勢將進一步惡化，近期經濟數據的市場依然可能不斷變化，投資者難以駕馭未來幾個月的市場走勢。

UBS瑞銀指出，隨著通膨緩和，例如，美國整體CPI正在朝3％下跌的預期，經濟增長反而成為市場最大的憂心因素。而且美國經濟增長放緩日益明顯，瑞銀財富管理認為，投資者應考慮債券的投資機會，為政策利率見頂做好準備。

牛津經濟研究院則認為，隨著通膨放緩的跡象越來越多，「經濟正在迅速失去動力」，同時通貨緊縮趨勢也出現跡象，「正如我們先前預估的那樣」，今年下半年經濟將出現衰退，市場會陷入爭論、且轉向聯準會何時開始降息，全都是受到消費動力不足，經濟衰退陰影所致。