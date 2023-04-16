阿喜在《暗夜微光》飾演罹癌的媽媽。（客家電視台提供）

阿喜感謝《暗夜微光》劇中老公梁正群一直承接她的情緒。（客家電視台提供）

阿喜在醫院醞釀拍戲情緒。（客家電視台提供）

阿喜出道以來在音樂、MV、電視及電影上累積不少作品，近期接演客家電視台年度戲劇《暗夜微光》，飾演患有乳癌、會情緒勒索的母親雅玲。阿喜直言，情緒勒索的母親樣貌，她其實是參照了自己的媽媽，但因為拍了《暗夜微光》，她常常和媽媽聊角色，透過演出母親角色，阿喜現在比較能理解媽媽，心裡也和媽媽進行了和解。

阿喜說自己的媽媽嚴厲又精明，因為爸爸離家、加上外婆過逝，而她和妹妹長大後也有自己的想法，讓媽媽整個人空虛了，所以變得特別任性，很容易產生情緒勒索。她說現實家庭中，她其實比較像劇中她的大女兒利儀，利儀是一個為了家庭生計而承擔一切的長女，所以她看到利儀的角色像看到自己一樣心疼。

阿喜並非第一次演母親的角色，以往演母親多放在擔心孩子上，但在《暗夜微光》裡，她直言是比較真實且痛苦的母親，是因為癌症影響到心理的母親，也是面對死亡恐懼而折磨著孩子的母親。阿喜說，她接演後刻意將內心黑暗面放大，心理影響身體，讓她自接演以來大小病不斷，像第一次與劇中演女兒的小演員對戲，就是拿剪刀傷人等激動場面，嚇得小演員下戲後對她哭喊：「不要碰我。」

「母女」二人第一次見面，在前往拍戲的車上，小演員一度想和阿喜聊天，但因為接下來的戲有很多火爆衝突，阿喜試著在路程上關掉自己的情緒。她坦言跟小朋友對戲很痛苦！因為劇中一見面就要帶她去做不好的事，「所以我跟她說，我們先不要開心。結果拍完後，她被我嚇到了！當下我們的眼淚都流不停。」

《暗夜微光》她開拍的第一場戲就是在醫院，第一天就是很重的情緒加上客語壓力，她很糾結自己能不能演好雅玲這個角色。「我是比較人來瘋、怕冷場的人，像男友生氣我會先消失，很怕別人生氣，別人生氣我反而會笑場。當初試戲時，我壓根沒想到會上，但在拍戲過程中，我完全變成另一個人。」我很感謝在劇中飾演我老公的正群，演戲時我的無助和情緒都會丟給他，他總是很平靜地跟我說：「你辛苦了！」