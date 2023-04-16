阿妹今晚繼續在高雄巨蛋開唱。（聲動娛樂提供）

張惠妹（阿妹）16日在雄蛋舉辦最終第10場「ASMR」世界巡迴演唱會，其實她11日已喉嚨不適，緊急看了中西醫、試了各種偏方，今開演前仍不舒服，〈偏執面〉後她對著滿場歌迷坦言「其實我下午很慌」，忍不住淚崩，哽咽說：「我真的不想要給你們這樣演唱會，我很緊張我很慌，為什麼我的聲音不見了。」滿場歌迷心疼不捨，但天后並沒有認輸，越唱越嗨、嗓音逐漸恢復水準。

阿妹今晚唱完第一首歌〈血腥愛情故事〉嗓子已沙啞，仍卯足全力唱跳，大喊：「高雄最後一場，我聲音沒了、我跟你們拚了！全部站起來。」她不斷向歌迷道歉，台下加油聲此起彼落，阿妹感動說：「你們會介意嗎？我真的不知道要怎麼？我現在喉嚨不聽我的話，我不知道怎麼辦，我全身都在抖。」全場歌迷不斷安慰她、為她加油，令阿妹更不忍心，「你們越這樣我壓力越大」。

阿妹的經紀人陳鎮川今受訪，提到這次開唱阿妹明顯更瘦更美，演唱會期間飲食控制壓力是否不小？陳鎮川表示她一切如常，透露阿妹改變最多的是更重視健康：「她現在早上10點就會回我訊息，以前沒有（下午）2點怎麼可能，以前開會是傍晚、再遲到一下就變晚上，現在是可以跟她約中午開會。」透露阿妹有在調理身體，簡單生活、簡單吃睡，「這1、2年她變得比較自在，她以前對人很沒安全感，不可能出來在外面唱歌」。