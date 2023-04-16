陸軍第八軍團1名王姓士官疑似於4月13日開車行經高雄市九如四路路段時，與民車發生擦撞。

4月13日高雄九如四路發生一起擦撞車禍，1名37歲蔡姓駕駛行經該路段時，疑似遭到陸軍第八軍團指揮部1名30歲王姓士官「惡意逼車」，蔡男表示，當下他是直行車與王男的紅車呈平行狀態，但對方竟然突然鬼切進他的車頭，並疑似又急煞「頓了一下」，導致2車發生碰撞，而車禍發生後，這名王姓軍人下車後竟「不發一語」，令人相當錯愕。

從影片中可見，1輛紅色轎車從加油站出來，從右線車道往左要切入中間車道時，提供行車紀錄器的駕駛因是直行車，並沒有特別禮讓這輛紅車，沒想到，往前開沒多久後，這輛紅車從右方未打方向燈，並且快速切入駕駛的車頭前方，疑似又急煞「頓了一下」，導致2車發生碰撞，而紅車駕駛下車後，竟然是一位穿著軍裝的軍人。

陸軍第八軍團1名王姓士官疑似於4月13日開車行經高雄市九如四路路段時，與民車發生擦撞。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

提供行車紀錄器影像的蔡姓駕駛表示，當時他開車與紅色車輛呈平行狀態，但對方駕駛沒有打方向燈就直接鬼切進來，他只能緊急煞車，但2車也因此發生碰撞，在紅色汽車的駕駛下車後，蔡男發現是一名軍人，感到相當錯愕，覺得軍人怎麼會做出這樣的行徑，頗有「惡意逼車」的味道。

經高雄市警局鼓山分局釐清肇責，兩人沒有酒駕，而陸軍第八軍團則表示，除配合警方調查，並援引為例，將「再教育官兵」確遵交通規則及建立行車禮讓觀念，以維護行動安全。