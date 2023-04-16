南投草編專家黃寶秀16日下午於國立台灣工藝研究發展中心進行稻草編織技術演藝，現場展示利用草編作成的花朵作品。（潘虹恩攝）

草鞋墩文化協會曾合力製作狗狗裝置藝術，栩栩如生。（黃寶秀提供／潘虹恩南投傳真）

南投草編專家黃寶秀16日下午於國立台灣工藝研究發展中心進行稻草編織技術演藝，吸引前來遊玩的親子駐足，細細觀看稻草梗是如何透過老師的巧手化作花朵、稻草人、小馬等草編作品；黃寶秀說，年輕人較少接觸這樣的傳統技藝相當可惜，希望可以持續推廣傳統草編技藝。

國立台灣工藝研究發展中心推廣傳統技藝，周末邀請不同專家舉辦傳統技藝展示演繹和DIY體驗活動，包括石器雕刻研磨、稻草動物編製及竹編童玩等，讓民眾可以近距離欣賞具本土特色的技藝示範，聆聽工藝師講述地方工藝文化、風土以及創作過程。

黃寶秀說，草鞋墩文化協會是一群草屯人希望能用稻草把草屯的特色做出來。她過去在一般公司上班，後來公司轉往大陸發展，她留了下來，因緣際會之下接觸草編，對草編產生興趣，因此有機會來到草鞋墩文化協會工作，至今已超過10年。

黃寶秀指出，平時協會是透過農會、學校和社區等管道教進行草編教學，主要是教學比較居家、小型的作品，或是DIY體驗活動，近年慢慢做出成績，開始接觸製作較大型的裝置藝術，譬如曾經製作3米高的作品，需要較多人合力完成，希望透過傳統工藝裝置藝術的展示將技術傳承下去。

不過黃寶秀也感嘆，雖然草鞋墩文化協會與社區大學合作開課，原想找到年輕人來學，但來的多是年齡層5、60歲以上，反而年輕人不想來，非常可惜，也因此有影響到教學意願；過去也受過文化單位等邀請教學，但多數講師費僅夠墊付場地租金，不禁笑說「別人都說做社區總要有一些傻瓜」。

黃寶秀表示，過去教導他們草編的地方耆老於去年去世，幸好當初他們有學習到，不然這項技藝恐會慢慢失傳，此次跟台灣工藝中心合作3場活動，之後應該還有機會持續合作，歡迎大家參加。