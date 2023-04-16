全聯公益禮盒勝利廚房－鮮檸檬蛋糕，限量3000盒，459元。（全聯提供）

大潤發母親節熱銷款8吋黑森林巧克力蛋糕，原價600元，預購價480元。 （大潤發提供）

母親節將至，超市量販火熱進行母親節蛋糕、公益禮盒預購，而近年時尚家電、美容家電也是送媽咪的熱門選擇，推薦足浴機、肩頸深層按摩器、電波醒膚儀、溫控護髮吹風機等好物，預計今年母親節檔期業績可望成長2成。

家樂福飛利浦BHD628 Adele AI溫控護髮吹風機，4999元。（家樂福提供）

家樂福CK ONE shock women女性淡香水200ml，1088元。（家樂福提供）

全聯OSTER油切氣炸烤箱＋USB果汁機組，限量500組，5880元。（全聯提供）

全聯集結母親節蛋糕、公益食品禮盒、保養品、家電用品和美容家電等商品，其中蛋糕價格介於230元～650元，近幾年來，全聯母親節蛋糕銷量都超過50%成長，今年預購自3月初以來，至今已較去年同期成長1成多，以「芋見幸福千層蛋糕」、「手信坊乳酪蛋糕」、「北海道純鮮蛋糕」登上暢銷前三名。另公益禮盒也邀請設計師方序中操刀，實際參訪伊甸、愛盲、唐氏症基金會及勝利廚房，推出有別以往的公益禮盒。

全聯母親節也犒賞媽咪辛勞，推出多款美容家電，如KINYO氣泡按摩摺疊SPA足浴機、DoctorAir 3D肩頸深層按摩器，及康生樣電波醒膚儀等，都是榜單上的媽咪最愛禮物。

大潤發即日起至5月3日，推出11款母親節預購蛋糕，最高79折折扣，預購價169元～699元，大潤發表示，去年母親節檔期以8吋的黑森林巧克力、水果匯、芋香蛋糕口味最受歡迎，而長條蛋糕也提供小家庭不同選擇，預計今年業績可望成長2成。

家樂福看好春季女性消費力崛起，且開架式賣場化妝保養品，也一直是女性最常的消費選擇，精選超過百種輕奢美妝、質感洗沐等產品，即日起至5月17日會員每周五、六、日單筆購買臉部、身體、頭髮清潔保養品、美妝商品、衛生棉等，每滿888元送100元折價券。推薦經典熱銷的雅詩蘭黛特潤超導全方位修護露，下殺近3.3折、蘭蔻超未來肌因賦活露下殺組，及每年推出經典款香水的CK ONE shock women女性淡香水，都適合小資女犒賞自己或送媽咪。