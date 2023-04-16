在中美兩強競爭之下，東海大學通識教育中心專任教授暨政治學系兼任教授潘兆民認為，台灣最好的做法是不要挑釁大陸、製造衝突，而九二共識就是一種中間思維，且可操作性很強，或可成為適時又彈性的政策工具，以開啟兩岸和平的機會之窗。

潘兆民16日出席「美國霸權的衰退和墮落」研討會時，發表上述觀點。

潘兆民於研討會上發表的論文《中美競合下的兩岸關係：以美國拜登政府定義下的中國挑戰談起》中指出，基本上，美國和今日的中國大陸在台灣問題上，根本難以達成一致。不幸的是，彼此間在台灣問題上的潛在共同點也正在縮小。台灣在此艱難下，極易落入誘餌陷阱，立於危險的境地，成為戰爭的引線。

潘兆民接著提出「向中間靠」（the midpoint of a line）的「九二共識」新思維。他表示，於此時兩岸進行政治對話的困難，導致各項協定或是「和平協定」遙遙無期的困境情況下，更應由「效益」面來看待九二共識，也就是在美中強勢競合之間，如何操作九二共識的槓桿運用。

潘兆民反問，「台灣可以依靠美國自主維繫台海和平，因而無需與大陸進行和平對話了嗎？處於美中強勢競合的情境下，台灣依然可以保持與大陸政治對立、無需交流對話？」面對上述嚴峻問題，潘兆民試圖以「中間理論」的分析視角，加以審視九二共識，期能對當前兩岸面臨的政策困境，提供一套適時又彈性的政策工具，以便開啟兩岸和平的機會之窗。

談及疑美論，同場的國立台灣大學政治學系教授左正東直言，中華民國不能不疑美、但也不能疑美，由於1949年失去大陸、1979年台美斷交，我們當然會對美國保持懷疑，然而，美國又是唯一對我持續出售武器的國家。他說，我們應該要超越擁美論與疑美論的兩極，作為小國，我們在兩大強權之間，生存才是王道。

國立政治大學外交學系兼任教授李明則舉例，國家之間有些是真誠、有些是利益，美國前總統雷根與蘇聯交往時曾說，雙邊交往應該真誠，但「我們應該相信，可是要去驗證」；我們與美國的關係也應如此，不要太激情，但要清醒。