P. LEAGUE+新北國王16日主場迎戰高雄17直播鋼鐵人，也是鋼鐵人林書豪、國王林書緯兄弟再度同場過招，鋼鐵人上半場外線火力猛烈累積超過20分領先，不過下半場換了籃框，鋼鐵人進攻遇到麻煩，也被國王隊追平過分數，不過鋼鐵人挺過危機，最終92比85帶走勝利，除了保住6連勝，戰績13勝21敗也超越新竹街口攻城獅上升到第五。

本戰新北市新莊體育館再度加開到6800席全部售罄，是國王隊本季主場第三次滿場，首節前段蘇士軒進攻端的活躍，幫助國王努力咬著分數，不過這節鋼鐵人在悟空單節挹注13分，三分球3投全中的幫助下，鋼鐵人拉出雙位數領先，這節團隊三分球前6次出手都命中，單節三分球7投6中，首節打完客隊鋼鐵人31比20領先。

第二節開始鋼鐵人拉出6比0攻勢持續穩住優勢，鋼鐵人也在這節一度讓分差來到21分，不過國王加強防守，讓鋼鐵人進攻上節奏較不順，國王也在該節尾聲回敬6比0小高潮，將差距追到15分，下半場仍有機會一搏。

第三節新北國王「士官長」楊敬敏帶動球隊吹向反攻號角，個人開局獨拿10分，幫助國王50比60將原本超過20分的差距追到剩10分差，逼得鋼鐵人喊暫停，而換了籃框進攻的鋼鐵人，這節投籃命中率下滑，國王持續追分，在曼尼高、蘇士軒、戴維斯接力得分打出10比0猛攻後，國王60比62只剩2分落後，曼尼高在剩2分27秒上籃得分，雙方62比62平手，這時鋼鐵人林書豪跳出來連得5分，讓鋼鐵人要回領先，這節手感發燙的楊敬敏，在第三節終了前投進壓哨三分球，鋼鐵人71比69只領先2分。

第四節雙方分數繼續緊咬，當鋼鐵人張伯維連續氣勢稍稍起來，國王就靠三分球壓制對手氣焰，雙方分差也一直在2分左右僵持，最後兩分多鐘王律翔、林書豪連續得分，鋼鐵人驚逃駭浪中帶走勝利，上次林書豪隨隊來訪輸球，這次贏球離開。

林書豪此役18分、10助攻、9籃板準大三元，溫德20分、19籃板，悟空17分集中在上半場；國王楊敬敏22分最高，戴維斯15分、簡祐哲、蘇士軒、曼尼高各13分。