外媒引述美國情報機構的絕密文件指出，美國情報機關知道另有多達4個中國間諜氣球的相關情資，其中一枚高空氣球還曾飛越一個美國航母戰鬥群，另有一枚在南海墜毀。

《華盛頓郵報》引述先前未經報導的絕密（top-secret）情報文件指出，美國情報機關對年初飛越美國的高空監視氣球所具備的性能仍存有疑問，另外還掌握了至少4個中國間諜氣球的動態。其中一份絕密文件稱，這4枚高空氣球中在一件未獲報導的事件中飛越一個美國航母戰鬥群，另外有一個氣球在南海墜毀，但該文件沒有提供相關氣球發射日期的具體信息。

美軍U2偵察機拍攝的中國高空間諜氣球。（圖／美聯社）

涉嫌泄露大批美國政府機密文件的美國空軍國民警衛隊隊員特謝拉（Jack Teixeira）在Discord聊天室外洩的一份機密文件顯示，今年年初飛越美國的中國高空監視氣球被美國情報機構稱為「基林-23」（Killeen-23），在它被擊落的一個多星期後，美國政府仍無法識別其所攜帶的一系列傳感器和天線。

這份由美國國家地理空間情報局（NGA）製作、日期標為2月15日的文件顯示，美國空軍擊落飛越美國大陸的基林-23氣球的10天後進行了非常詳細的評估，文件另外還包括2個代號為「布爾傑-21」（Bulger-21）和「阿卡多-21」（Accardo-21），但從文件中無法分辨這2個氣球是否為飛越美國航母戰鬥群或墜落南海的氣球。

美國NGA的文件指出，布爾傑-21攜帶複雜的監視設備，從2021年12月到2022年5月間環繞地球飛行；阿卡多-21則攜帶類似的設備以及一具傳感器。一位匿名的情報官員表示，情報機構對這種氣球的命名慣例是按字母順序排列的，似乎是以美國歷史上著名的重大罪犯命名。

報導表示，飛越美國上空的氣球有足夠的能量來操作各種監視和偵察技術，包括在夜間使用並能穿透雲層的雷達。美國國防部和國家情報總監辦公室拒絕對此發表評論，因為中國氣球飛越美國航母戰鬥群將會引起國會重大質疑，而且共和黨議員會可能指責拜登總統未能嚇阻中方的間諜活動，

Top-secret documents leaked online reveal that U.S. intelligence agencies were aware of up to at least four more Chinese spy balloons in addition to the one that flew over the country earlier this year. https://t.co/cElFW83AAu — Bart Marcois (@bmarcois) April 15, 2023

從洩密的Discord聊天室的大量機密文件分析，這些機密文件包含一張由布爾傑-21拍攝的圖像，似乎可以追查到東莞凌空遙感科技有限公司，這家公司是美國商務部2月份因氣球事件制裁的6家中國公司之一。

報導稱，這些文件都沒有提供飛越美國航母戰鬥群氣球的名稱或日期。根據公開的政府信息，尼米茲號航母戰鬥群曾於今年1月和2月被部署在西太平洋。美國政府在2月份向國會通報了中國高空監視氣球此前幾次入侵美國領空的情況，包括在德州、佛羅里達州、夏威夷和關島附近。美國國防部拒絕就其航母戰鬥群被中國氣球飛越一事發表評論。