在5月13、14日兩天帶媽咪到百宴自助餐廳用餐，兩人同行媽媽半價。 （台北凱達大飯店提供）

百宴自助餐廳於母親節當日，加碼午、晚餐用餐時段提供媽咪肩頸紓壓體驗。 （台北凱達大飯店提供）

家宴中餐廳針對母親節推出「就是愛媽咪」海陸桌菜饗宴，5月14日前預訂即贈母親節限定蛋糕。（台北凱達大飯店提供）

母親節蛋糕「純粹‧愛獻」，5月7日前享早鳥88折優惠價。（台北凱達大飯店提供）

一年一度的母親節將屆，台北凱達大飯店推出一系列「馨意滿滿」的住房與餐飲優惠方案攬客，包括原價破萬的豪華客房，搭配母親節限定住宿專案，每房下殺到2999元起，還加贈要價近1500元的臉部機能精美保養體驗組等。餐飲也有媽咪半價的好康、吃大餐還可享受肩頸按摩等福利，讓子女們用限定優惠寵愛媽咪不手軟。

今年母親節，台北凱達與專為台灣人膚質所設計的輕保養品牌「SAWAA」合作，攜手推出「尊寵呵護」住房專案，5月份入住定價萬元以上的豪華客房，平日每房2999元起；原價要17380元的精緻套房平日4999元起。專案每房贈送價值1480元的臉部機能精美保養體驗組1盒，內含緊顏肌活修護霜、極光淡斑導白霜、機能面膜，賦予肌膚清爽零負擔的保濕保養，讓媽咪們在旅行中仍保有動人光采；專案再享85折加購母親節蛋糕好康。

館內的百宴自助餐廳則推出「5愛媽咪」優惠，整個5月份，女性天天獨享8折優惠，滿8000元贈送價值980元的母親節蛋糕1個。若在5月13、14日兩天帶媽咪到餐廳用餐，兩人同行媽媽5折價，需另收原價1成服務費，限量送媽咪們康乃馨。此外，母親節當日，業者特邀按摩職人進駐，於午、晚餐用餐時段提供媽咪肩頸紓壓，讓媽媽吃大餐滿足味蕾、按摩舒緩疲勞。

家宴中餐廳針對母親節推出「就是愛媽咪」海陸桌菜饗宴，6人份的桌菜包含「川味乾燒軟殼蝦」、「霸王花蜜棗煲雞」等8道菜式，售價7800元加1成，周一至周四預定享９折優惠；10人份的桌菜則有「金銀蒜蒸本港龍蝦」、「三鮮燕玉海參煲」、「雪燕皂角燉銀耳」等9道滋補養顏的佳餚美饌，售價14520元加1成，5月14日前預訂桌菜即贈母親節限定6吋蛋糕1個。

母親節大餐向來少不了應景的特色蛋糕，點心坊同步推出向母愛致敬的真摯之作「純粹‧愛獻」，該款蛋糕內餡夾層採用養顏美容的白葡萄蘆薈寒天凍，柔嫩清甜的口感搭配主廚特製酸甜交織的熱帶水果風味醬，清爽不甜膩，6吋定價980元，5月7日前享早鳥88折862元優惠價。