南韓人氣女團BLACKPINK魅力席捲全球，成員之一的Jisoo近日更以新專輯的主打曲《꽃(FLOWER）》掀起一陣模仿熱潮。對此，女星米可白也加入其中，近日在社群上曬出跳舞的影片，然而卻被揪出「1亮點」笑翻觀看的網友。

近期Jisoo的開花舞在全球掀起一陣熱舞風潮，多位明星藝人皆沉醉於她舞蹈的魅力之中，而女星米可白也不例外，近日在社群上接連曬出多則相關影片，除了獨舞、拉著圈內好友阿諾一起嗨跳外，更讓愛犬也一同欣賞自己熱舞的身姿。

只見米可白曬出的畫面中，她身穿白色洋裝，服飾設計讓她巧妙露出深邃的事業線，而僅露出半身的米可白，面帶微笑的做起開花動作，讓身後帶著花瓣形狀頭套的愛犬們，一同觀看她賣力熱舞的身姿。豈料，狗狗們在沙發上看似露出相當厭世的臉龐，不僅「黑寶」頻頻看向鏡頭外，連戴著頭套的「錢錢」也多次舔著前肢，感覺相當無聊的模樣讓網友笑翻。

事實上，此前米可白在社群上曬出熱舞影片屢屢引發粉絲爭相前來朝聖。然而，此次愛犬們的表現，意外成為了粉絲們關注的「亮點」，不少人紛紛笑回：「狗狗們生無可戀」、「糟糕！狗狗太搶鏡了」、「後面才是目光焦點」、「錢錢是不是該往演藝圈發展了，實在是太可愛了。」