獲金曲獎最佳樂團獎的「落日飛車」16日登上美國最大音樂節Coachella的舞台，連續帶來多首第一、二張專輯的名曲，將粉絲的期待帶到美國洛杉磯。主唱國國用英文先是跟美國聽眾打招呼，，並演唱任賢齊經典名曲〈我是一隻魚〉。

落日飛車自2010年成團至今，曲風多以柔性、浪漫且迷幻聞名。他們的曲風為他們在不僅亞洲獲得極大關注，在歐美地區也擁有相當大量的粉絲，此次他們現身音樂節Coachella，除了帶來任賢齊的〈我是一隻魚〉之外，綜合了迷你專輯的〈Vanilla〉及〈Burgundy Red〉、〈My Jinji〉，將他們的音樂時間軸拉回2016年一直迄今，可以說是一場結合落日飛車過去及現在的表演。

《落日飛車》雖然不是史上第一位登Coachella的台灣歌手，但絕對是史上第一團。他們將台灣粉絲放心底，在今年的大港開唱與各位宣布他們將會抵達洛杉磯音樂節Coachella，主唱國國也感性喊話：「要把大港的海風帶過去」