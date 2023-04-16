高雄昨日凌晨24歲古姓男子與22歲黃姓、18歲蔡姓友人肚子餓，想外出吃麻辣火鍋，不料3人開車誤入單行道遭巡邏員警盤查，期間員警見他們神情緊張，驚覺有異，於是查看車內物品，果不其然，在車內查獲K盤以及K粉，古男坦承持有，依毒品罪送辦，而黃、蔡後續也帶返所驗尿，想到消夜要在派出所吃，3人好心情都盪到谷底。

15日凌晨1時許，古、黃、蔡男3人肚子餓，於是決定到七賢路火鍋店吃麻辣火鍋，由古男擔任司機，開車行經三民區自立一路、河北路口時，看到有警車在值勤，心虛規避查緝，於是往一旁駛離，但路況不熟，違規行駛到一旁的建國三路、南台路口單行道。

此時巡邏員警見狀，立即上前盤查，在盤查過程中，發現3人神情緊張，並且臉色凝重，於是表示要搜車內物品，經過同意後，員警果不其然在車內搜到2個K盤，K他命粉1包，古男見持毒曝光，只好跟員警坦承均為其持有並自用，隨後員警依毒品現行犯逮捕，而黃、蔡男後續也依規定帶返所驗尿，3人見從火鍋店到派出所吃消夜，好心情都瞬間盪到谷底。

後續古男依《毒品危害防制條例》移送高雄地檢署偵辦，而黃、蔡男則依驗尿結果函送；另外單行道逆向行駛部分，則依違反道交條例第45條第1項，處600元至1800元以下罰鍰。

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