第41屆香港電影金像獎於今（16）日舉行，眾星聚集在香港文化中心，現場不乏香港演藝圈大咖，先前傳出在好萊塢發展的楊紫瓊會回香港擔任頒獎人，令不少觀眾期待這場盛事，不過在典禮開始前，金像獎官方出面道歉，表示將影帝入圍者劉青雲的名字寫錯，引起網友熱議。

金像獎過往有製作紀念特刊供影迷們收藏，本屆紀念特刊卻因失誤導致文字資訊錯誤，統籌公司將最佳男主角提名人劉青雲的英文名寫成Edan Lui，但劉青雲的英文名卻是Sean Lau，Edan Lui是歌手呂爵安的英文名字，而柳應廷的英文姓氏同樣也被錯寫，金像獎回應：「本協會深感遺憾。謹此向以上三位人士致以萬二分歉意，並已責成該公司盡促為讀者妥善處理更換扉頁之安排」。

香港電影金像奬發布道歉聲明。（圖／香港電影金像奬 Hong Kong Film Awards facebook）

為了彌補錯誤，官方決定重新印製，已購買的消費者可以在5月5日前將舊書換新書，不過仍有香港網友開酸：「明明入圍最佳新演員變成最佳男主角，何其壯觀」、「這樣都會錯？」、「一年一度的香港影壇盛事，出了這樣的錯真該打」、「沒有人做校對？」、「劉青雲應該蠻想要新人獎的」，也有人指出入圍影帝的黃秋生名字似乎也有錯「好像黃秋生的英文名也是錯的，他的姓是Perry不是Wong….」。

當事人柳應廷和呂爵安同屬男團MIRROR，被問到印錯名字一事，兩人都表示不介意，柳應廷還開玩笑說想要收藏印錯的版本。