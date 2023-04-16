PLG高雄17直播鋼鐵人16日作客新北國王，討回上次在新莊體育館輸球的面子，林書豪此役貢獻大三元數據，賽後坦言對自己表現不滿意，認為還有加強空間。

林書豪本戰出手26次命中6球，賽後他說：「這場投籃手感不只是不好，是非常不好，我也不滿意自己表現，不知道為什麼每次和他們打都這樣，但也看得出來國王是聯盟戰績第一球隊的本事，就像教頭龍哥（鄭志龍）說的，高興我們贏球，但還是有很多地方可以加強進步。」

儘管進攻手感較低迷，林書豪坦言還是可以透過其他方式幫助球隊，「有時候我覺得籃球不只是得分，也不可能每場都有好手感，場上我全心做好自己，雖然進攻不是很好的結果，如果進攻比較不順，就可以用其他方式像是防守或籃板，上帝看到了我的努力，這就是我打球這些年學到的，也知道場上不只是有一方面能代表我的表現。」

比賽中林書豪因為被犯規手部出現流血狀況短暫退場處理，並由隊友王律翔替他執行罰球，賽後他以開玩笑的口吻說：「我是沒受傷，只是有點流血，對方全隊告訴裁判我流血了，不讓我罰球。」林書豪也提到，每場比賽都有不同個性，今天比賽他身體很疲勞，沒能發揮平常有的爆發力，對手防守能力也好，一直對他採取強悍的防守。

上次和弟弟林書緯同場過招，林書豪替弟弟表現被低估叫屈，這場兄弟倆似乎進攻上「心有靈犀」，林書緯也只有12投2中的低迷命中率，對此林書豪回應：「我還是會先看球員在場上的效率值，弟弟的數字也不錯，我認為不要只用一場比賽評價一個球員，我們都知道他給國王隊帶來的幫助，我都會為他加油、替他驕傲。」

林書豪在場邊接受轉播單位採訪時也說：「要跟弟弟說的話已經說過了，我希望他快樂，我也就是像普通哥哥那樣，希望弟弟快樂、在球場上有越來越好的表現，你們都知道我多愛我弟弟。」