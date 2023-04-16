國民黨台北市第七選區（信義、南松山）立委初選電話民調今晚6點啟動，「芯費大戰」備受外界關注。針對挑戰者徐巧芯質疑他政績和未來政策沒說清楚，現任立委費鴻泰今受訪時也細數政績，並強調可能講一天都講不完，「我的競爭對手講什麼，我都沒有意見，但若講我沒有政績，這問路人皆知，我的臉書都寫得很詳細」。

國民黨立委費鴻泰今日傍晚前往虎林市場掃街拜票，站在他身旁的除了有在地里長，還有台北市議長戴錫欽。費鴻泰說，初選已經到了尾聲，相信黨內朋友都希望選戰能夠乾乾淨淨、和和平平地落幕，不管誰出線大家就全力支持，打贏明年選戰。

費鴻泰說，目標當然是要贏得總統大選、立法院過半，他28年前當議員，腳踏實地、實實在在地做事，從市場做服務到現在，非常希望有機會繼續為他的選民服務，為地方爭取建設。

媒體追問，徐巧芯質疑他過去4年政績跟未來4年政策沒說清楚，費鴻泰笑了幾聲後表示，他在臉書、黨員登記上，都講的清清楚楚，若細數他的政績，可能一天也講不完。舉例來說，現在正在進行的信義線東延段，是他2002年當副議長時就在北市議會立案，一直到2010年他當立委，時任交通部長毛治國通過131億元預算，整個推動工程的點點滴滴都是我的努力成果，這條線預定明年底可以通車。

費鴻泰也提到，他積極打弊端、二次金改，揭發鐽震案等，難道這些不是政績嗎？而沒有他，也就沒有報稅稅額試算表、健保卡取代自然人憑證，這些都幫政府省錢，也讓報稅變得便利。他說，當然還有很多政見，就不一一列出，對於競爭對手徐巧芯講什麼，他悉聽尊便，沒有意見，但如果講他沒有政績，這部分問路人就可以知道，上他的臉書也看得到，非常詳細。

至於徐巧芯說對選情有信心，費鴻泰表示尊重，也說自己同樣非常有信心，他希望能有機會繼續為選民服務，當然如果他選贏了，也拜託徐巧芯，兩人可以共同攜手建設地方，而如果徐巧芯選贏了，他也一定會給予支持，「只有團結，我們才會避免戰爭，我們才會贏得選戰」。