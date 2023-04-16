爭風吃醋還砸錯車；新北24歲葉姓男子因不滿31歲陳姓男子與自己女友通話，葉男的3名友人為他出頭找陳男算帳，結果陳男還拿出玩具手槍打傷其中一人後，逃回家中躲藏；結果氣急敗壞的3人誤認停在街上的一輛車是陳男所有，當場將車砸毀；事後3人不僅被真車主提告毀損告訴，還吃上《刑法》毀損罪，而陳男被依《刑法》恐嚇公眾危安罪法辦。

據了解，轄區林口警方在今(16日)凌晨2時許獲報，指稱泰山區辭修路有約5、6人持武器在鬥毆，現場還有人施放炮竹，隨即派遣線上警力前往現場處理，不過當警方到場時，鬥毆者已鳥獸散。

事後警方循線通知涉案者到案說明，發現原來是葉男不滿朋友陳男與女友通話聊天，認為他對女友居心不良，葉男的友人31歲黃姓男子、28歲李姓男子以及27歲李姓男子得知後，便驅車前往陳男位在泰山區辭修路住家附近，打算找陳男算帳。

當3人在今日凌晨抵達現場時，靠在街邊一輛車與友人黃姓男子聊天的陳男見3人來勢洶洶，竟持一把玩具手槍朝對方射擊，結果射出的BB彈打傷其中一人臉部，直接把三人惹毛，當下便持棍棒下車要教訓對方，但這時陳男等兩人已迅速逃回家中躲藏。

遍尋不著陳男的3人更加惱怒，認為當時陳男靠著、引擎還微微發熱的轎車是他所有，當場掄起棍棒把這輛車砸毀，更在現場施放煙火後揚長而去；事後黃男等3人不僅因為砸錯車而被實際車主、陳男友人黃男提告求償，還吃上一條《刑法》毀損罪，而陳男則被依《刑法》恐嚇公眾危安罪法辦。