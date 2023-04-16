阿妹今晚演出數度落淚。（聲動娛樂提供）

張惠妹（阿妹）今（16日）在雄蛋舉辦最終第10場「ASMR」世界巡迴演唱會，其實她11日已喉嚨不適，緊急看了中西醫、試了各種偏方，今開演前仍不舒服，〈偏執面〉後忍不住淚崩：「我真的不想要給你們這樣演唱會，我很緊張我很慌，為什麼我的聲音不見了。」中場唱到〈離別總是那麼突然〉，阿妹自責落淚，泣不成聲說：「怎麼就唱不出來，怎麼辦？真的對不起你們，要不要找一天，我重頭唱給你們聽，想讓你們有很完美的回憶。」

隨後送上〈身後〉，全場歌迷幫唱、與天后一同完成這首歌，阿妹忍不住再次淚灑舞台，哭著說：「今天身體很不配合我、我很沮喪。」台上台下哭成一片，歌迷不斷安慰她，直呼演出已完美，阿妹再一次自責地說：「並沒有（完美），你們知道我的高標準。」

阿妹的經紀人陳鎮川今開唱前受訪，透露阿妹這3天唱得很辛苦，「沒辦法像別場那樣控制（力道），必須很用力去唱出來，聽得出來，賣命在唱」。前幾天唱到〈孤單Tequila〉前，陳鎮川擔心她喉嘴發炎嚴重建議刪掉這首歌，阿妹怎樣都不答應，「她不讓我刪歌，還故意離開升降台，怕硬把她降下去，她還說『如果降下去我會爬出來』，結果唱完現場歌迷都在哭，聽得出她唱得很辛苦」。