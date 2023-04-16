民進黨立委初選民調在即，屏東縣長周春米16日下午替欲拚連任的鍾佳濱造勢站台，鍾的初選對手縣議員陳明達在晚間舉辦座談會時，對此發表看法。（謝佳潾攝）

民進黨立委初選民調在即，屏東縣長周春米16日下午替欲拚連任的鍾佳濱造勢站台，引發大家浮想聯翩，對此，鍾的初選對手縣議員陳明達在晚間舉辦座談會時表示，一個縣長的高度就是有人邀請時一定要到場致意，且主要是為賴清德的總統路尋求鄉親支持，所以他完全尊重縣長的想法與決策。

陳明達指出，縣長是一縣之長，她有很多施政需要考量到全方位，所以人家邀請她，她也不得不去，這本來就是一個縣長的高度，一個縣長的高度就是有人邀請就一定要到場致意，況且這只是黨內初選，還是要團結一致，為賴清德的總統路鋪得更平坦更順暢，總之對外就是團結一致，縣長也是這樣的想法，為賴清德選總統的政策去尋求鄉親的支持，所以他完全尊重縣長的想法與決策。

陳明達說，立委初選是良性也是理性的競爭，有競爭才會有進步，今天來座談會的民眾都是最基層的鄉親父老，他就是要聽他們的聲音，而不是請北部、中部的立委來站台，這些委員們不了解屏東，屏東需要的也不是這些，我們要的是真正的民意，唯有理解屏東真正的民意，才能從中央建議出符合屏東需求的法案與政策。

他強調，他來自基層，做了2屆里港鄉民代表，與鄉民互動良好，知道基層的心聲，之後受到鄉民愛戴推舉選議員，他從政近20年來都是與屏東縣民站在一起，近期高屏搶水鬧得沸沸揚揚，不見有中央民代能提出好的解決政策，屏東每年雨水總量有8成流向大海，非常可惜，而他是河邊長大的小孩，他知道水資源要如何運用。