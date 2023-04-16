曾經連續8年來台表演的「曼神」阿曼凡布倫，目前世界排名第3位，「曼神」讚台灣粉絲水準高（攝影陳俊吉）

Ultra Taiwan（超世代音樂節台灣站）16日於台北市大佳河濱公園盛大登場，今年Ultra Taiwan單日突破2萬人，超越2018年首屆Ultra Taiwan的單日人數紀錄，場面塞爆，一票難求。曾經連續8年來台表演的「曼神」阿曼凡布倫，目前世界排名第3位，是唯一一位連續12年維持世界百大DJ前3位的衛冕者。「曼神」一直以來超級愛台灣，此次因疫情關係睽違5年再度來台，今日與媒體見面的他看起來狀況極佳，一一與在場媒體握手，還開放大合照，親和度滿分。

「曼神」阿曼凡布倫提到台灣粉絲，再次的使用「高水準形容」。他表示，他自己巡迴過諸多國家，台灣總令他印象深刻，台灣有很棒的聽眾跟其他厲害的音樂製作人及舞台，都是令他一再想來台灣的原因，他非常希望有機會可以跟台灣的製作人合作，或是把接下來的演唱會巡迴帶來台灣跟粉絲分享。

「曼神」阿曼凡布倫市是最多次進入告示牌電子專輯排行榜的紀錄保持人，被問及是如何在出道20多年來持續保持靈感，阿曼輕鬆回應：「我隨時都記錄我的創作理念，但也維繫好的生活品質。」，他提到自己日常還是會進行冥想、放鬆，接送小孩上下學，之後才進錄音室繼續創作，音樂對他來說就是生活的一部分。