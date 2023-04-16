明（17）日花東地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區午後有零星降雨機率，白天氣溫回升，西半部高溫約31、32度，南部近山區有機會出現36度左右高溫，氣象局已發布高溫資訊，台南市、高雄市、屏東縣為黃色燈號。

氣象局指出，明天各地為晴到多雲，花東地區及恆春半島仍有局部短暫雨，中午過後中南部山區雲量增多，也有零星短暫陣雨的機會；溫度方面，清晨仍涼，嘉義以北及宜蘭地區低溫約18到20度，南部及花東約21到23度，白天氣溫回升，西半部高溫約31、32度，南部近山區有機會來到36度左右高溫。

氣象局預測一周天氣趨勢。（翻攝自報天氣 - 中央氣象局臉書）

氣象局說明，周二（18日）各地晴到多雲，僅東部、東南部地區、恆春半島有局部短暫雨，午後各地山區亦有零星短暫陣雨；中部以北及金門、馬祖有局部霧或低雲影響能見度；周三（19日）由於鋒面接近，天氣不穩定，西半部轉為有局部短暫陣雨或雷雨，山區有局部較大雨勢，其他地區多雲，午後東半部山區亦有局部短暫雷陣雨，台東局部地區有焚風發生機率。

周四（20日）鋒面影響，西半部、東北部地區有短暫陣雨或雷雨，東部、東南部亦有局部短暫陣雨或雷雨；周五、周六（21日、22日）水氣仍多，北部、東半部地區、中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲；下周日（23日）各地為多雲到晴，午後各地山區有局部短暫陣雨。