謝國城盃全國青少棒錦標賽冠亞軍賽事今天登場，台南市民德國中對上桃園新明國中，最終8比1飲恨，無緣參加世界少棒聯盟（LLB）亞太區青少棒錦標賽。台南市長黃偉哲肯定民德國中一路過關斬將，展現堅韌意志力，雖敗猶榮，他也在第一時間恭賀、讚許小將們優秀表現，期許球隊未來持續精進球技，繼續為台南爭光。

謝國城盃全國青少棒錦標賽4月8日起一連9天在台東縣比賽，民德國中在B組預賽分別以10：3及16：1先後輕取新北市及新竹縣，在B組冠軍賽雖未能擊敗桃園市，但台南小將並未因此氣餒，敗部復活賽以3：1戰勝新北市，睽違7年再次問鼎四強賽，四強賽擊敗去年冠軍隊伍台中市，率先獲得冠軍賽門票。

民德國中冠軍戰對上強敵桃園，戰況激烈，雖比分一路落後，但4局下適時利用一支短打打亂對手節奏，最終雖未順利在冠軍戰擊敗桃園市，但南市小將堅持戰到最後一刻，值得嘉許。

黃偉哲表示，棒球一直是台南重點發展項目，台南建立三級基層棒球發展體系，更向上銜接至大學、城市棒球隊及統一獅職棒隊，提供選手完整銜接進路規畫，南市府自2021年起實施「獎勵台南市績優青少棒選手銜接本市青棒校隊就讀訓練計畫」，補助10名績優選手每月2000元培訓津貼，並減免午餐費及學雜費，鼓勵青少棒績優選手根留台南。