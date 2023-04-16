大陸雲南省西雙版納州日前舉辦「潑水節」活動，有女子和友人也前往活動現場，不料，她卻發現有位妹子在體驗活動時，竟然被撕壞身上的雨衣，還看見一群男子就往妹子的私密處狂射，讓她氣壞認為「希望大家提高素質，不要藉潑水節名義，作媒素質的事，破壞雲南的旅遊環境」；而當事者女子也透露還原當時的狀況。

綜合陸媒報導，有女子近日前往雲南省西雙版納州參加「潑水節」活動，發現當天有名女遊客在體驗當地活動時，竟然被一群男子圍著潑水，甚至還被撕扯雨衣，還看見有用水槍猛往女性私密處猛射的狀況，讓她非常憤怒又無奈表示「希望大家提高素質，不要藉潑水節名義，作媒素質的事，破壞雲南的旅遊環境」。

而當天遭到撕扯雨衣的女子也出面表示，活動當天因為生理期來了，但是又想要體驗或棟，於是在衣服外再加一見雨衣，以免因被淋太濕而受寒，但是當天的狀況發生後，她也透過當地人了解，「這些行為」從以前就存在了，大家可能覺得好玩，不過她則認為，好玩歸好玩還是要注重他人的隱私。

消息在網路上曝光後，網友紛紛留言表示「這就是藉著節日公然性騷擾」、「正常人誰會動手扯別人的雨衣？這已經是騷擾了」、「大家開心玩的同時，也要注意做人的底線，別動手腳趁機占便宜」、「動手動腳就過分了」、「打著潑水節的名義做這些事真不應該」、「鹹豬手抓起來」。

對此，有工作人員回應，他們提倡「文明潑水」，也大力宣傳，不過，因為人潮較多，可能再部分的場域會發生這樣況狀，但另外有警察與工作人員、志願者在場維護秩序，如果有遊客遇到這類情形，可以向當地警方與現場員工反映。