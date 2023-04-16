俄羅斯國防部表示，白俄羅斯的空軍機組人員，已經完成了投放戰術核武器的訓練。這是俄羅斯的「與盟友部署武器計劃」的一部分，這也是俄軍對北約核威懾的一個手段。

白俄羅斯Su-25飛行員表示，他們在俄羅斯接受戰術核武操作訓練。(圖/美聯社)

美聯社報導，俄國防部發布了一段影片，其中一名白俄羅斯Su-25飛行員表示，在俄羅斯的培訓課程中，包括操作戰術核武器的必要技能。

Завершена доподготовка летного и инженерно-технического состава военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Республики Беларусь по программе эксплуатации и боевого применения штурмовиков Су-25. pic.twitter.com/0cZy8QnUut — Минобороны Беларуси (@MOD_BY) April 14, 2023

Su-25是前蘇聯在1970年代生產的密接支援型次音速攻擊機，包括俄羅斯、白俄羅斯與烏克蘭的空軍都有相當大量的機隊。主要的武器是機砲、火箭彈與反坦克飛彈等；不過，在必要的時候，也可以投放戰術核武，只是投放之後，飛行員需要立即逃離戰場。

俄羅斯總統普丁在上個月宣布，莫斯科將部分戰術型核武器，部署到盟友白俄羅斯境內。這是克里姆林宮又一次試圖用核威脅，來阻止西方支持烏克蘭。

俄羅斯與白俄羅斯簽訂了一項聯盟協議，建立密切的政治、經濟和軍事合作。2022 年 2 月，俄羅斯部隊就是借道白俄羅斯，從北部攻打烏克蘭，是烏克蘭最危急的時刻。

部署核武器到白俄羅斯，將使它們更接近東歐和中歐北約成員國。白俄羅斯與北約成員國拉脫維亞、立陶宛和波蘭共享 1,250 公里的邊界。

所謂的戰術核武，是指TNT當量較小，大約3萬~10萬噸TNT威力，在冷戰時期，美蘇兩強都設想，如果在戰局不利時，立即動用戰術核武，消滅戰場上的敵軍。與遠程戰略飛彈上的核略型核彈頭相比，戰術核武的射程相對較短，威力也小得多。

普丁表示，戰術核武器的儲存設施建設，將在今年7月1日前在白俄羅斯完成。俄羅斯還負責改裝白俄羅斯的戰鬥機，使它們能夠投放戰術核武器。除了空射式核武，俄羅斯也向白俄羅斯提供伊斯坎德爾短程彈道飛彈，它也具有核彈頭。

普丁強調，此舉只是回應美國在北約盟國領土上，部署大量戰術核武器的做法。美國在德國、英國與土耳其等國家，都有一部分的B61-12型戰術核炸彈，並且包括颱風戰機、F-35戰機的部分，也改裝成可配備核炸彈的射控設備。