日前中國大陸東部戰區從4月8日起，展開為期三天的環台軍演「聯合利劍」，而軍演結束後，菲律賓和美國即展開了年度聯合軍事演習「肩並肩」（Baikatan），美國駐菲外交官員稱，這是2國有史以來最大規模的演習。美國第7艦隊過去2天大秀肌肉，尼米茲航空母艦打擊群（NIMCSG/CSG-11）以及其所屬艦載機隊和水面艦在菲律賓海進行操演。對此，前立委郭正亮16日就表示，「這個態勢就是使得菲律賓非常尷尬」，引發討論。

郭正亮16日在網路節目《Yahoo TV》中表示，「這次中國大陸的軍演就是陽謀，他公開他的武統部署給你看，我看你怎麼辦，大概就是制空、制海、制雷達，然後拒止外力介入」，郭正亮也提及，「包括我們的東岸，東岸本來可以有保存戰力，本來預期東岸來的應該是友軍的軍艦，現在有可能是中國大陸的航母，也包括台灣的空域被擠壓，包括你軍艦的疏泊區也沒有了」。

郭正亮更說，「全世界關注的是山東艦，因為它開的離台灣那麼近，即使不是24海里，是30海里，上面的艦載機飛到台灣只要2分鐘，造成你備用軍力無法實施，空域被擠壓、軍艦的疏泊區消失，那這就是一個很大的戰略問題」，郭正亮也質疑，「重點是山東艦為什麼可以開到這裡，尼米茲艦在幹嘛？哪個國家會讓對方軍演的時候，把航母開到距離國家只有30海里的位置」。

郭正亮最後也說，「這個態勢就是使得菲律賓非常尷尬，美國對卡拉延省的基地怎麼定義？就是要把你當做彈藥庫，最好是中程飛彈也來擺放，不過菲律賓不可能允許」，郭正亮坦言，「美國的佈局就是跟沖繩一樣，因為這個基地距離台灣南部大概就是400公里，而菲律賓一定不同意，因為只要是囤放彈藥、或是放置飛彈，或是飛機的基地，一定會在第一時間被炸」。