第41屆香港電影金像獎於今（16）日舉行，眾星聚集在香港文化中心，現場不乏香港演藝圈大咖，先前傳出在好萊塢發展的楊紫瓊會回香港擔任頒獎人，令不少觀眾期待這場盛會。第一個獎項是最佳新人獎，楊紫瓊在台上感謝大會給她這個機會，也說自己很適合頒發這個獎項，她第一次獲得電影提名就是在1986年的金像獎獲得最佳新演員，楊紫瓊鼓勵大家：「Never Give Up！」
香港資深男星許冠文1982年憑電影《摩登保鑣》獲得首屆金像獎影帝，他在去年獲得金像獎的終身成就獎，今年他憑藉《風再起時》入圍最佳男配角，順利摘下榮譽，許冠文在台上表示「只要夠膽嘗試，什麼奇蹟都會發生」，獲得許多網友的一致讚賞。
女星鄭秀文主演電影《流水落花》，並為此演唱歌曲〈我這樣活了一天〉，該曲奪得最佳原創電影歌曲。而這也是鄭秀文第10次入圍金像獎，面對港媒關心她平常心表示：「提名十次，陪跑很正常。」沒想到宣布最佳女主角時，鄭秀文擊敗張艾嘉奪得影后寶座。
【第41屆香港電影金像獎得獎名單】
●最佳新演員
《白日青春》林諾
●新晉導演
《正義迴廊》何爵天
●最佳攝影
《神探大戰》鄭兆強
●最佳剪接
《正義迴廊》李謙明、張釗、石繕滎
●最佳美術指導
《風再起時》雷楚雄、黃敏軒
●最佳服裝造型設計
《風再起時》吳里璐、郭淑敏
●終身成就獎
胡楓
●專業精神獎
羅卡、石琪
●最佳編劇
《神探大戰》韋家輝、陳偉斌、麥天樞
●最佳動作設計
《明日戰記》黃偉亮
●最佳音響效果
《明日戰記》Nopawat Likitwong、游國樑、Sarunyu Nurnsai、Dhanarat Dhitirojana
●最佳男配角
《風再起時》許冠文
●最佳亞洲華語電影
《海的盡頭是草原》
●最佳視覺效果
《明日戰記》鄒志盛、梁偉傑、郭泰、羅慧媚
●最佳女配角
《飯戲攻心》王菀之
●最佳原創電影音樂
《窄路微塵》黃衍仁
●最佳原創電影歌曲
《流水落花》我這樣活了一天／鄭秀文
●最佳導演
《神探大戰》韋家輝
●最佳女主角
《流水落花》鄭秀文
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