第41屆香港電影金像獎於今（16）日舉行，眾星聚集在香港文化中心，現場不乏香港演藝圈大咖，先前傳出在好萊塢發展的楊紫瓊會回香港擔任頒獎人，令不少觀眾期待這場盛會。第一個獎項是最佳新人獎，楊紫瓊在台上感謝大會給她這個機會，也說自己很適合頒發這個獎項，她第一次獲得電影提名就是在1986年的金像獎獲得最佳新演員，楊紫瓊鼓勵大家：「Never Give Up！」

金像獎請來楊紫瓊擔任頒獎嘉賓。（圖／翻攝hongkongfilmawards Instagram）

香港資深男星許冠文1982年憑電影《摩登保鑣》獲得首屆金像獎影帝，他在去年獲得金像獎的終身成就獎，今年他憑藉《風再起時》入圍最佳男配角，順利摘下榮譽，許冠文在台上表示「只要夠膽嘗試，什麼奇蹟都會發生」，獲得許多網友的一致讚賞。

資深演員許冠文獲得最佳男配角獎，他去年才獲得終身成就獎。（圖／中新社）

女星鄭秀文主演電影《流水落花》，並為此演唱歌曲〈我這樣活了一天〉，該曲奪得最佳原創電影歌曲。而這也是鄭秀文第10次入圍金像獎，面對港媒關心她平常心表示：「提名十次，陪跑很正常。」沒想到宣布最佳女主角時，鄭秀文擊敗張艾嘉奪得影后寶座。

鄭秀文獲得金像獎影后。（圖／中新社）

【第41屆香港電影金像獎得獎名單】

●最佳新演員

《白日青春》林諾

●新晉導演

《正義迴廊》何爵天

●最佳攝影

《神探大戰》鄭兆強

●最佳剪接

《正義迴廊》李謙明、張釗、石繕滎

●最佳美術指導

《風再起時》雷楚雄、黃敏軒

●最佳服裝造型設計

《風再起時》吳里璐、郭淑敏

●終身成就獎

胡楓

●專業精神獎

羅卡、石琪

●最佳編劇

《神探大戰》韋家輝、陳偉斌、麥天樞

●最佳動作設計

《明日戰記》黃偉亮

●最佳音響效果

《明日戰記》Nopawat Likitwong、游國樑、Sarunyu Nurnsai、Dhanarat Dhitirojana

●最佳男配角

《風再起時》許冠文

●最佳亞洲華語電影

《海的盡頭是草原》

●最佳視覺效果

《明日戰記》鄒志盛、梁偉傑、郭泰、羅慧媚

●最佳女配角

《飯戲攻心》王菀之

●最佳原創電影音樂

《窄路微塵》黃衍仁

●最佳原創電影歌曲

《流水落花》我這樣活了一天／鄭秀文

●最佳導演

《神探大戰》韋家輝

●最佳女主角

《流水落花》鄭秀文