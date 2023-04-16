新臺馬輪今（16）日啟航，也開啟馬祖航運新紀元。新臺馬輪計畫總經費11.4億元，由連江縣政府委託全港通航業公司營運，將先替代臺馬輪航行南竿-東引航線，及臺馬之星週修時的臺馬航線，6月1日起成為臺馬航線輸運主力，不僅提供馬祖鄉親的離島海運服務，也要帶動離島觀光。

總統蔡英文、行政院長陳建仁、交通部長王國材等，出席今日新臺馬輪首航典禮。蔡英文在致詞時表示，新臺馬輪不僅實現馬祖鄉親多年來對交通的期盼，讓離島居民返鄉更順暢及便利，並肩負往返基隆、馬祖及島際觀光的大任。

陳建仁表示，行政院將持續透過離島綜建方案，以維護環境、低碳能源、樂活創生、智慧創新等四大主軸，與地方共同推動146項計畫，縮短城鄉差距福。除了海運，北竿機場擴建完成，華信航空首航，最近「藍眼淚」旺季將至，邀請大眾來去馬祖旅遊。

王國材指出，新臺馬輪的船舶設計，對馬祖交通、觀光發展，及民生物資運補，都有很大幫助。馬祖擁有芹壁、北海坑道、大坵等景點，值得國際觀光客來訪，交通部會持續改善馬祖海空聯外交通。

航港局長葉協隆簡報新臺馬輪購建計畫，總經費11.4億元，由中央全額補助，總噸位5,341，可載運642名旅客，同時搭載45輛小客車、4個20呎冷藏／冷凍櫃，不僅滿足馬祖離島地區當地鄉親車輛運送、生鮮蔬果載運及郵件託運等需求，也希望吸引大眾搭乘。