韓國勁舞男團MBITIOUS，由5000、李浩沅、金平野、盧太鉉、Jinwoo、Tarzan、Wootae組成，他們把出道的首場海外見面會獻給台灣粉絲，其中李浩沅更自薦擔任「台灣地區負責人」，不過記者會最後，團員們輪流展現中文能力，Wootae因為待過大陸，中文說得很好，讓一旁李浩沅瞬間尷尬說：「這個見面會後，就成為我告別『台灣代表』的日子。」

聊起台灣，其實多數團員都各自來台過幾回，身為「台灣地區負責人」，李浩沅解釋為何首場海外一定要選在台北，他搞笑說：「因為有我這個台灣負責人，所以一定要先來。」更強調：「我們今天既然是在台北，當然也有準備獨家的、無與倫比的表演。」他還形容自己擅長的舞種是「T舞」，也就是台灣舞，還稱有機會也想跟周杰倫切磋鋼琴琴藝。

團員們15日來台，剛好也是Wootae的生日，他表示為了這次粉絲見面會，大夥提前1天到台灣，是他第一次在海外過生日，「公司的人有跟團員有一起吃東西、吃蛋糕慶生，收了禮物，也從社交平台收到很多粉絲送上的祝福。」另他還說抵達機場時，有接機粉絲獻上祝福，但因為要快速移動無法一一回覆，便藉由記者會感謝粉絲們。