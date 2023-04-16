根據外洩的美國密件稱，台灣不太可能在兩岸衝突中抵擋中國大陸軍方的空優。前立委孫大千表示，美國過去幾個月做出大幅度調整，重新部署日本以及在韓國的空中兵力，甚至部署長程轟炸機，然後要求台灣變成刺蝟島，這一切都在反映美國不會來。

針對若台海發生衝突，孫大千今(16)日在中天新聞《張雅婷辣晚報》節目中表示，當美國要援助台灣，艦艇根本過不了太平洋，在太平洋上就會被中國大陸數量龐大的反艦飛彈擊沉了；更不用講，大陸最近超高音速導彈試射成功，美國幾乎連攔截能力都沒有。

孫大千接著指出，美國過去幾個月做出大幅度調整，一方面讓日本購買戰斧飛彈；一方面重新部署日本以及在韓國的空中兵力，甚至部署長程轟炸機，然後要求台灣變成刺蝟島、以及豪豬戰略，這一切都在反映美國不會來。

孫大千舉例表示，美國如果會來，我們就不用變豪豬，就有美國老大哥在前面了，就像當年九六年飛彈危機一樣，他們的艦隊就停放在台灣海峽中間。可是現在很顯然的，美國期待我們全民皆兵。