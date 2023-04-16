台中大元國小打擊樂團比賽9連霸 快閃高鐵台中站精采獻藝

台中市大里區大元國小打擊樂團16日至高鐵台中站快閃演出，為旅客獻上多首動人樂曲。（高鐵公司提供／潘虹恩台中傳真）

台中市大里區大元國小打擊樂團16日至高鐵台中站快閃演出，吸引旅客駐足。（高鐵公司提供／潘虹恩台中傳真）

台中市大元國小打擊樂團連續9年榮獲全國學生音樂比賽中區特優，16日上午至高鐵台中站快閃演出，雖演奏時長僅短短30分鐘，但43位樂手默契十足，為旅客獻上多首動人樂曲，贏得圍觀旅客如雷掌聲。

今日表演先由 6位團員分別從車站大廳不同角落以手搖鐘演奏「快樂頌」吸引旅客目光，再與其他團員合體演奏「我的未來不是夢」，用音樂傳遞勇敢展現自我的精神；樂團也精心演奏包括日本動漫「灌籃高手」主題曲以及「Mojava」、「泉之抄」、「花迴廊」等數首曲風多元的樂曲，令圍觀旅客不自覺隨著輕快節奏搖擺聆賞，場面熱烈。

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大元國小校長游玉芬身兼任打擊樂團團長，她說，大元國小打擊樂團成立已23年，從最初不到10名團員，到現在已有40多位團員，每位團員利用早自修、午休及放學後甚至寒暑假，在學校老師及外聘師資專業指導及訓練下，創下自2012年連續9年榮獲全國學生音樂比賽中區決賽特優第1名的佳績。

游玉芬表示，大元國小打擊樂團近年來積極參與社區活動，學生們展現學習成果之餘，也能與社區民眾一起分享音樂的美好。此次演出是樂團首度在高鐵車站大廳表演，團員們都相當興奮，全力以赴的精彩表演，希望讓高鐵旅客能在周末享受1場震撼人心的音樂饗宴。

高鐵台中站站長邱奕貴表示，高鐵公司推動「藝起來高鐵」活動，讓車站大廳變身為藝文團體的表演舞台，提供青少年社團及優秀藝文團體發揮創意、展現才藝的空間，同時也讓高鐵旅客有機會近距離欣賞各式藝文表演；希望旅客在行色匆匆之際，不忘暫停腳步，拋開俗事紛擾，感受與藝術不期而遇的感動。