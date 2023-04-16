台南70歲老翁16日與山友到來義鄉爬棚集山，不料疑因低血糖發作而導致體力不支脫隊迷路。（屏東消防局提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東消防局立即派遣各式消防車輛10車、警消16人、義消特搜15人，以及2空拍機前往搜尋。（屏東消防局提供／謝佳潾屏東傳真）

台南70歲老翁16日與山友到來義鄉爬棚集山，不料疑因低血糖發作而導致體力不支脫隊迷路，他急得報警求救，但因為不會使用智慧型手機定位，增加警消搜救難度，幸在警消出動無人機後順利被尋獲，老翁獲救時僅受肢體擦傷，下山後送醫治療無大礙。

屏東消防局指出，16日中午12點56分，接獲一名老翁報案稱，他今天從台南出發與山友（一部遊覽車37人）一同前往來義鄉爬棚集山，但途中疑似低血糖發作，導致體力不支脫隊迷路，他不知道自己現在在哪裡，請求警消救援。

但警消表示，因為老翁不會使用智慧型手機，所以可以定位的方式、如簡訊定位及LINE定位等，都無法線上教導使用，只能藉由電信公司查詢基地台位置及方位角搜尋，因此也增加救援難度。

為此，屏東消防局立即派遣來義、泰武、內埔、潮州、竹田、東港、特搜大隊及大隊部，共出動各式消防車輛10車、警消16人、義消特搜15人，以及2空拍機前往搜尋，並於來義鄉丹林聖保祿天主教堂旁設置前進指揮所。

搜救人員於搜救過程沿可能行經方向擴大搜尋，後續經家屬協助查詢患者手機IMEI碼定位得到座標（N22-31-07.E120-38-31），並配合無人機至定位點確認患者位置後，搜救人員於18時17分接觸患者。

警消說，老翁意識清楚僅受肢體擦傷，晚間6點50分由來義分隊救護車送往潮州安泰醫院就醫。