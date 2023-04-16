2024總統大選民進黨提名人、副總統賴清德所主張的「民主團結」、「民主治理」與「民主和平」，又喊台灣事實上已經是一個主權獨立的國家，不必另行宣佈獨立，對此，前立委郭正亮認為，賴清德在兩岸認同鬥爭上會犯大錯，兩岸恐怕會進入空前困境之中。

郭正亮10日在其網路直播節目《亮點交鋒》敵到，賴清德在兩岸認同鬥爭上會犯大錯，兩岸恐怕會進入空前困境之中。侯友宜再怎麼樣，母體還是國民黨，發言也從來沒有這麼激進過，也沒講過支持台獨。

而對於賴清德提出，2024 年不是「戰爭與和平」的選擇，而是「民主與專制」的抉擇，郭正亮質疑，「我真的不知道賴清德在講什麼」。

郭正亮13日在《亮點交鋒》直言，過去黨外運動，常常會說「民主與專制」的選擇，當時講的專制是指國民黨，台灣要追求民主化，希望民眾選擇黨外的候選人，「當年我們是這樣支持民主運動的」，現在民進黨已經執政了，「能夠專制就是你啊！」

前立委郭正亮。（資料照片）

郭正亮說，「我看到他訴求民主與專制的選擇，我以為賴清德要挑戰蔡英文的專制，你到底在選什麼？」「你的選舉對手是國民黨、民眾黨，國民黨、民眾黨也主張民主啊！你到底在講什麼？聽不懂！你如果說蔡英文專制我同意！蔡英文第二任民主倒退的事情這麼多，你要挑戰她，我說你勇敢！」

郭正亮認為，執政黨才有可能專制，在野黨怎麼專制？民主與專制的選舉訴求，在全世界都是在野黨提出來的，怎會是執政黨提的？在野黨提出民主與專制，就是要挑戰執政黨的專制！國民黨民眾黨怎麼專制？到底在說什麼？

郭正亮批評，民主就能抵禦戰爭危機嗎？真是可笑至極！這就是躲避自己的弱點，因為不能談台獨、不能談戰爭，不然穩輸的！