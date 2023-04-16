國道1號五股楊梅拓寬路段通車十週年，前交通部長葉匡時15日就在臉書上感慨，「在當時國工局長曾大仁的卓越領導下，整個工程花費584億比原訂預算882億節省近300億，工期則提前了兩年三個月，後來又得到國際肯定，非常了不起」，引發討論。

葉匡時在臉書上表示「五楊高通車十週年」，葉匡時也回憶，「五楊高工程在毛治國任部長時開始執行，我任部長時通車」，同時葉匡時也提及，「在當時國工局長曾大仁的卓越領導下，整個工程花費584億比原訂預算882億節省近300億，工期則提前了兩年三個月，後來又得到國際肯定，非常了不起」。

而此工程在當時也多次獲得國內金質獎、金路獎及工程優良獎等肯定，同時也獲得國際道路協會（IRF）2015年「全球道路成就獎GRAA」設計類首獎，前總統馬英九當時更表示，「我們不是自我感覺良好，而是國際社會叫好！」而葉匡時最後更直呼，「這麼大的工程沒有追加預算還可省錢省時，在當今之政治環境是不可思議之事」。