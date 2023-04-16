韓國創作歌手李承允16日首度在台灣舉辦個人演唱會。（日出娛樂提供）

今年33歲的韓國全方位創作歌手李承允，即將在下個月迎接出道滿10周年，兩年前因參加選秀實境節目《Sing Again - 無名歌手戰》榮登冠軍，並得到獎金韓幣1億元（約合新台幣233萬），且獲得節目評審李昇基、SJ圭賢及Davichi成員李海利等人鼓掌叫好，更曾演唱過熱門韓劇《我的上流世界》以及《Law School》的主題曲〈This is Mine〉、〈We are〉。

李承允16日首度在台灣舉辦個人演唱會，率領6人樂團拿著吉他帥氣登場，一口氣演唱多首自創曲，尤其才唱到第3首全場粉絲就立刻站起來狂跳，炒熱現場氣氛。之後他以中文說出：「大家好，我是李承允，這是第一個海外演出，我真的很榮幸，第一次來到台北，我很高興。」

而當演唱到〈Unspoken〉時，現場觀眾照著歌詞中提到的玫瑰拿起香皂玫瑰花應援，讓李承允看得開心回應：「這裡盛產玫瑰花嗎？那你們等下送我讓我帶回去好了！」並感謝有粉絲們的支持自己才可以來台北演出。

李承允還在演唱會上尷尬提到，為了讓這次台北場有更好的演出，特別去借了演奏的機器演出，但由於使用上不習慣，只好請樂團老師幫忙調樂器，並用中文「鼓掌」Cue全場粉絲為老師鼓掌，並提到15日他在台灣逛樂器行時，在現場看到女生選著吉他，想到自己也是帶著吉他來台北唱歌給大家聽，因此感到非常榮幸。

李承允15日抵台後跑去品嚐「大塊牛肉麵」直呼超好吃，之後散步到華山1914文化創意產業園區喝咖啡，又去了附近的樂器行逛逛，這次來台還特別找了台灣攝影團隊記錄下他的台灣行，未來會將成果更新在他的Youtube頻道裡。