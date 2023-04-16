43歲的大陸女神高圓圓曾入選大陸前50美，是公認的女神，她與男星趙又廷結婚後育有一女，近期頻頻被媒體拍到在街上閒晃的照片及影片，今(16)日，陸媒曬出兩人在街上牽手逛街，趙又廷更伸手護著高圓圓讓她遠離車輛，霸氣舉動讓粉絲大讚。

近期，陸媒們頻頻拍到高圓圓與趙又廷兩人在逛街的畫面，而今日則再度曬出兩則甜蜜壓馬路的影片，只見畫面中，兩人一灰一藍，戴著帽子與口罩，牽手在街上閒晃，在咖啡廳用餐時，不僅共用同一個勺子，更是你一口我一口的互餵甜品，滿屏的粉紅泡泡更讓網友們被閃瞎雙眼。

此外，兩人在街上更頻頻打情罵俏，不僅高圓圓摟男方肩膀或是戳他臂膀，趙又廷也用手指搔女方的手臂，兩人的互動相當逗趣可愛，就像是陷入熱戀期的小情侶般，讓人看得甜掉了牙。不過，除了甜蜜的互動外，趙又廷也相當具有紳士風範的將高圓圓拉離車流，並伸手護著，舉手投足間盡顯男友力。

消息釋出後，在陸網上掀起討論，不少網友紛紛大讚兩人的夫妻日常相當甜蜜，留言：「真夫妻讓人看了真的甜掉牙了」、「果然離婚傳聞不可信」、「這一對是娛樂圈中最喜歡的，低調又甜蜜。」此外，也有人大讚趙又廷的「護愛舉動」，表示：「老公這樣當才對」、「男友力夠夠的。」