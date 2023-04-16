王子（左四）今天驚喜與Ozone成員黃文廷（左起）、周祖安、林煥鈞、林佳辰、周子翔、李哲言合體。（索尼音樂提供）

Ozone成員李哲言一身狂野造型，與2位女舞者貼身辣舞。（索尼音樂提供）

Ozone成員林佳辰在solo部分，化身樂團吉他手一圓搖滾夢。（索尼音樂提供）

徐若瑄到場力挺師弟Ozone演唱會。（索尼音樂提供）

彭佳慧出席Ozone演唱會。（索尼音樂提供）

人氣男團Ozone一連2天舉辦「One And Only」演唱會，第2場今（16日）圓滿落幕，6位大男孩邀請邱勝翊（王子）擔任表演嘉賓，讓全場歌迷驚喜不已，王子表示與Ozone年紀相差一輪，合作後都年輕起來，笑說：「不想跟那個什麼棒棒堂合體了，他們都太老了。」

Ozone今天唱完L.A. Boyz〈JUMP〉、Energy〈放手〉和F4的〈流星雨〉後，歌迷以為回憶殺致敬部分已結束，沒想到，王子從升降台緩緩升起，與Ozone唱跳JPM的代表作〈那不是雪中紅〉，全場沸騰。這是王子與周祖安、黃文廷、林佳辰繼選秀節目《原子少年》後，時隔1年再度合體，直誇他們有明顯進步。

成員solo部分，6人展現不同才華，特別是李哲言演唱全新創作歌曲〈蒙娜麗莎〉，一身浮誇虎紋西裝，與女舞者貼身辣舞，他原本以為會與8位女舞者熱舞，最後只剩下2個，搞笑說：「看來是錢塞得不夠多。」林佳辰則背白色電吉他，變身Rocker主唱，演出全新創作歌曲〈妳讓我變成相思病狂的zombie〉。

Ozone連2天開唱擠爆萬名粉絲外，演藝圈前輩、好友也前來支持，昨同門師姐徐若瑄、彭佳慧、節目製作人詹仁雄以及友團U：NUS及小孩等，都到場力挺。